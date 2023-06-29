В Минпромторге спрогнозировали восстановление автопрома в 2023 году Фото: Александр ГЛУЗ

В Минпромторге сообщили о восстановлении российского авторынка. 2023 год ознаменуется подъемом автопромышленности.

По данным ведомства, в январе — мае текущего года рынок новых автомобилей вырос почти на 6%, если сравнивать показатели с аналогичным периодом 2022 года.

В 2023 году уже достигнуты показатели в 414 тысячи машин. Это дает возможность строить позитивные прогнозы.

- Ориентируясь на текущую положительную динамику, по итогам 2023 года мы однозначно ожидаем превышения результатов прошлого года, в том числе по производству, — сообщили NEWS.ru в пресс-службе Минпромторга.

В частности, росту рынка способствуют санкции Евросоюза. Запрет на экспорт авто в РФ способствует росту отечественного авторынка.

Важным фактором восстановления спроса на отечественный автопром являются программы льготного автокредитования, субсидирование процентных ставок, снижение налогов и таможенных пошлин на автомобили.