Макрон созвал кризисную группу из-за беспорядков после убийства подростка Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон созвал межведомственную кризисную группу на фоне беспорядков, которые вспыхнули страну. Они начались после того, как во вторник, 27 июня, полицейский в парижском пригороде Нантере застрелил 17-летнего подростка. Об этом сообщает агентство France Press со ссылкой на Елисейский дворец.

«Эммануэль Макрон созвал в четверг межведомственную кризисную группу … в министерстве внутренних дел, в ответ на вспышки насилия, которые произошли после смерти подростка Наэля, убитого полицейским», - сообщает агентство.

Напомним, по последним данным, в ходе беспорядков было задержано 150 человек, ранено 16 сотрудников правоохранительных органов, нападению подверглись12 магазинов, а 15 машин были повреждены.

Как писал сайт KP.RU, министр внутренних дел республики Жеральд Дарманен назвал произошедшее «ночью невыносимого насилия против символов Республики».