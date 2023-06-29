Марочко: украинские нацгвардейцы стреляли по военным ВСУ, пытавшимся дезертировать

Подполковник Марочко: солдаты ВСУ обстреляли друг друга на Краснолиманском направлении Фото: REUTERS

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что на Краснолиманском направлении произошла стрельба между двумя подразделениями украинских военных.

“В районе населенного пункта Серебрянка, с позиций Нацгвардии Украины зафиксировано ведение стрелкового огня по позициям 67-й механизированной бригаде ВФУ”, — рассказал Марочко РИА Новости.

Подполковник считает, что таким образом сотрудники Национальной гвардии Украины пытаются пресечь самовольное оставление позиций солдатами ВСУ.

Напомним, в конце мая Марочко рассказывал о случае, когда целый взвод бойцов украинской армии после обстрела со стороны ВС РФ покинул свои позиции, из-за чего командованию ВСУ пришлось срочно стягивать резервы на это направление, а также искать дезертиров.

Также, по его словам, случаи “дружественного огня” бывают и по причине плохой координации между подразделениями ВСУ – недавно на Краснолиманском направлении после ротации войск десантно-штурмовая бригада ВСУ из минометов обстреляла своих товарищей, которые только прибыли на позиции.