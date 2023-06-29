В Госдуме предложил главе ФНС увеличить налог для «богатых москвичей»

Депутат Чернышов предложил увеличить НДФЛ до 20% для богатых москвичей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов направил в Федеральную налоговую службу (ФНС) предложение об увеличении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для богатых москвичей с 13 до 20%.

Парламентарий указал на прогрессивную налоговую шкалу, по которой граждане, зарабатывающие свыше 5 млн рублей в год, платят НДФЛ не 13, а 15%. Депутат отмети, что для «повышения справедливости» для зарабатывающих более 25 млн рублей в год или более 2 млн в месяц ставку нужно поднять еще на 5%.

«Будет лукавством не признать, что новые ставки коснутся в основном богатых жителей Москвы», - приводит РИА Новости заявление парламентария.

По его мнению, «налог на Патриаршие» нужно направлять на развитие таких районов, как Текстильщики, Печатники, Бутово, Гольяново, Капотня, Бирюлево, а также Новая Москва, расходуя на конкретные цели: например, на инфраструктуру, благоустройство, строительство детских площадок и парков.

Ранее депутаты Госдумы предложили отменить НДФЛ для ряда россиян с доходом ниже 30 тысяч рублей.