В Москве спрос на новостройки во втором квартале 2023 года вырос на 12%
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Спрос на новостройки продолжает расти. В Москве недвижимость покупают активнее, в регионах – еще выше. В столице во втором квартале 2023 года спрос на недвижимость увеличился на 12%, а цены выросли на 1%.
Чтобы привлечь клиентов, застройщики вынуждены стимулировать интерес к своим объектам. Это объясняет появление беспроцентных рассрочек, акций и скидок.
При этом только в Москве и Калининграде во втором квартале вместе с ростом спроса сокращается количество предложений.
В столице стало на 2% меньше объектов, выставленных на продажу. А в Калининграде снижение на 12%, сообщают "Новые известия".
Регионы, где стали активно продавать недвижимость:
Брянск – прирос предложение +85%,
Тюмень +44%,
Томск +34%.
Регионы, где активно растет спрос:
Новосибирск + 26%,
Москва +12%,
Калининград +9%.
В среднем РФ составила 6,1 млн рублей — на 3% меньше, чем год назад, а также на 0,1% дешевле апреля 2023-го. Таковы данные исследования, проведенного сервисом «Авито Недвижимость», который оказался в распоряжении "Известия".