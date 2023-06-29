В Москве спрос на новостройки во втором квартале 2023 года вырос на 12% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Спрос на новостройки продолжает расти. В Москве недвижимость покупают активнее, в регионах – еще выше. В столице во втором квартале 2023 года спрос на недвижимость увеличился на 12%, а цены выросли на 1%.

Чтобы привлечь клиентов, застройщики вынуждены стимулировать интерес к своим объектам. Это объясняет появление беспроцентных рассрочек, акций и скидок.

При этом только в Москве и Калининграде во втором квартале вместе с ростом спроса сокращается количество предложений.

В столице стало на 2% меньше объектов, выставленных на продажу. А в Калининграде снижение на 12%, сообщают "Новые известия".

Регионы, где стали активно продавать недвижимость:

Брянск – прирос предложение +85%,

Тюмень +44%,

Томск +34%.

Регионы, где активно растет спрос:

Новосибирск + 26%,

Москва +12%,

Калининград +9%.

В среднем РФ составила 6,1 млн рублей — на 3% меньше, чем год назад, а также на 0,1% дешевле апреля 2023-го. Таковы данные исследования, проведенного сервисом «Авито Недвижимость», который оказался в распоряжении "Известия".