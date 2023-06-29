Премию «Импульс добра» в одиннадцатый раз вручили в Москве

28 июня, в Международный день социального бизнеса, в Москве прошли «Форум «Социальное предпринимательство. В ритме будущего», Фестиваль «Импульс добра» и церемония награждения премии «Импульс добра». За лучшие социальные инициативы представителей делового сообщества награждали в 11-й раз. Организаторами мероприятия выступили Фонд «Наше будущее», Фонд поддержки социальных проектов и ГБУ «Малый бизнес Москвы» при поддержке Совета Федерации ФС РФ и Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК).

В 2023 году бюджет номинаций вырос до 750 тысяч рублей. Заявки на премию подали 355 социальных предпринимателей и проектов. Больше всего претендентов было из столичного региона, ХМАО, ЯНАО и Нижегородской области.

– Фонд «Наше будущее» учредил премию в 2011 году, и за 12 лет она стала главным ежегодным событием для социальных предпринимателей России. Я рад, что среди лауреатов — общественные деятели, представители органов власти и бизнеса, средств массовой информации. Это говорит о том, насколько популярным стало явление социального предпринимательства и как активно развиваются институты поддержки в разных сферах, – отметил в обращении к участникам торжественной церемонии учредитель Фонда «Наше будущее» Вагит Алекперов.

Директор Фонда «Наше будущее» Наталия Зверева.

– Социальные предприниматели всегда в авангарде, – заявила директор Фонда «Наше будущее» Наталия Зверева. – Премия «Импульс добра» призвана отметить лучшие идеи, поощрить самые яркие инициативы, которые, на наш взгляд, приведут к системным изменениям в развитии социального бизнеса.

Основатель компании «РОББО» Павел Фролов - победитель в номинации: «Лучший социальный предприниматель России».

Победителей выбрали в шести номинациях. Звания «Лучший социальный предприниматель России» удостоен основатель компании «РОББО» Павел Фролов (Санкт-Петербург). «Открытие года» получила платформа hh.ru. В этом году проект совместно с Минэкономразвития РФ запустил программу поддержки социального бизнеса на базе центров «Мой бизнес». В четырех подноминациях категории «Амбассадор социального предпринимательства» премией отметили заминистра экономического развития РФ Татьяну Илюшникову (подноминация «Представитель государственной власти»), основателя сообщества «Добрый бизнес» Юлию Бондареву («Инфлюенсер»), АО «Атомредметзолото» («Компания-лидер»), онлайн-издание «Мел» и радиохолодинг ООО «Радар» («СМИ»)

Во время непосредственно форума-фестиваля состоялись заседания, питч-секции и мастерские для социальных предпринимателей. Эксперты и лидеры сообщества много говорили о развитии социального предпринимательства, эффективных инструментах, повышении финансовой устойчивости бизнеса.