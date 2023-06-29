В «Ленкоме» рассказали о самочувствии режиссера Глеба Панфилова Фото: Борис КУДРЯВОВ

Режиссер Глеб Панфилов в январе этого года потерял супругу – народную артистку СССР Инну Чурикову. С актрисой, которая была его музой, Панфилов прожил более полувека, и ее уход из жизни сказался на самочувствии режиссера. В мае он угодил в реанимацию с инсультом и до сих пор находится в больнице.

«Сейчас он находится в больнице, восстанавливается после инсульта. Мы ждем его выздоровления», - рассказал KP.RU директор «Ленкома» Марк Варшавер.

Напомним, режиссер и сценарист Глеб Панфилов был доставлен с инсультом в одну из московских клиник 11 мая 2023 года. Позже было принято решение о том, чтобы Панфилов проходил лечение в Институте Склифосовского.

В начале июня Варшавер рассказывал, что перенесший инсульт Панфилов не может ходить и разговаривать, но все понимает и «кивком головы передает привет». Тогда врачи заявляли, что состояние режиссера остается тяжелым.