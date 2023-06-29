Украина начала учения на случай возможной ЧС на Запорожской АЭС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На подконтрольной Киеву части Запорожской области начались учения на случай возникновения чрезвычайной ситуации на атомной электростанции (АЭС). Такое заявление в четверг, 29 июня, сделал назначенный украинскими властями глава военной обладминистрации Юрий Малашко.

«Начинаются командно-штабные учения с органами управления и силами гражданской защиты Запорожской области … Целью мероприятия является слаживание действий всех служб в случае реальной угрозы возникновения чрезвычайной ситуации на ЗАЭС», - написал он в своем Telegram-канале.

Малашко уточнил, что учения пройдут на территории Запорожья, предупредив о возможном ограничении движения на отдельных участках и призвав граждан «воздержаться от чрезмерного информационного внимания к проведению тренировок».

Накануне бывший советник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джеймс Рикардс заявил, что Украина может взорвать Запорожскую АЭС, назвав это актом экологического терроризма.