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НовостиВ мире29 июня 2023 7:43

Украина начала учения на случай возможной ЧС на Запорожской АЭС

Учения пройдут на подконтрольной Киеву части Запорожской области
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Украина начала учения на случай возможной ЧС на Запорожской АЭС

Украина начала учения на случай возможной ЧС на Запорожской АЭС

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На подконтрольной Киеву части Запорожской области начались учения на случай возникновения чрезвычайной ситуации на атомной электростанции (АЭС). Такое заявление в четверг, 29 июня, сделал назначенный украинскими властями глава военной обладминистрации Юрий Малашко.

«Начинаются командно-штабные учения с органами управления и силами гражданской защиты Запорожской области … Целью мероприятия является слаживание действий всех служб в случае реальной угрозы возникновения чрезвычайной ситуации на ЗАЭС», - написал он в своем Telegram-канале.

Малашко уточнил, что учения пройдут на территории Запорожья, предупредив о возможном ограничении движения на отдельных участках и призвав граждан «воздержаться от чрезмерного информационного внимания к проведению тренировок».

Накануне бывший советник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джеймс Рикардс заявил, что Украина может взорвать Запорожскую АЭС, назвав это актом экологического терроризма.