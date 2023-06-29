В Уфе суд наказал бывших полицейских-вымогателей

Мужчин приговорили к 7 и 8 годам заключения Фото: Олег ЗОЛОТО

В Уфе Октябрьский районный суд вынес приговор бывшим полицейским, которые организовали преступную группу и вымогали деньги.

Известно, что у двоих полицейских был один сообщник. Преступники придумали нехитрую схему – они находили на улице граждан, похожих на наркоманов и начали вымогать у них деньги. Чтобы подтвердить серьезность намерений, экс-полицейские угрожали подкинуть жертвам запрещенные вещества. Таким способом участники группы смогли получить от граждан более 500 тысяч рублей. Брали взятки жулики и подарочными сертификатами магазинов. Помимо схемы с наркотиками, бывшие полицейские устраивали подставные ДТП. На одном из них преступники заработали 145 тысяч рублей от страховой компании.

В суде бывшие стражи порядка вину не признали, а их сообщник лишь частично согласился с обвинениями. Портал «Mkset.ru» сообщает, что уже уволенные к тому времени полицейские получили 7 и 8 лет заключения в колонии. Из подельника приговорили к 3 годам лишения свободы. Также суд взыскал с преступников 200 тыс. рублей материального ущерба в пользу потерпевшей стороны.

Приговор Октябрьского районного суда еще не вступил в законную силу – обвиняемая сторона может его обжаловать в соответствии с законом.