Трое подростков пропали при спуске с пика Поднебесный в Кемеровской области

Трое подростков пропали во время похода с туристической группой в Кемеровской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Масштабные поиски были организованы на пике Поднебесный в Кемеровской области из-за пропажи трех подростков, которые не выходят на связь со среды, 28 июня.

По информации KEM.KP.RU, в поход на Поднебесные Зубья отправилась группа из 28 человек, среди которой были 24 воспитанника междуреченского детского дома. Во время спуска с пика трое ребят в возрасте 13, 14 и 15 лет опередили остальных и ушли вперед. Однако, когда вся группа прибыла в приют, оказалось, что подростков в нем нет.

В настоящее время школьники до сих пор не вышли на связь. В связи с произошедшим сформированы четыре поисковые группы. Как отмечают в полиции, ситуация осложняется тем, что поиски приходится вести в горах. Поэтому для обследования местности используются, в том числе, беспилотники.

Недавно стало известно, что пропавший в Еврейской автономной области (ЕАО) четырехлетний мальчик был найден живым. Ребенок, который находился у родственников в селе Песчаное, пропал в среду, 28 июня, после того, как ушел из дома в неизвестном направлении. Его поиски продолжались всю ночь. Когда мальчик нашелся, выяснилось, что во время прогулки он заблудился и не мог найти обратную дорогу домой.