Случай заболевания бубонной чумой подтвердили у пастуха в Монголии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бубонная чума была лабораторно подтверждена у пастуха в Гоби-Алтайском регионе Монголии. Данную информацию сообщили в четверг, 29 июня, в национальном центре изучения зоонозных инфекций.

«Окончательный диагноз - бубонная чума - поставили сегодня после того, как анализы заболевшего прошли бактериологическое подтверждение в специализированной лаборатории», - цитирует ТАСС руководителя по связям с общественностью центра Энхбаярын Дулмау.

Она добавила, что самочувствие 21-летнего пастуха улучшилось в ходе лечения. Когда он был госпитализирован, власти региона ввели на шесть дней запрет на въезд и выезд людей за пределы аймака и поселения Бугат, откуда приехал больной, а также временно ограничил продажу алкоголя.

Сайт KP.RU ранее писал, что в Монголии было выявлено 137 природных очагов бубонной чумы в 17 регионах страны, в том числе расположенных на границе с Россией и Китаем. Как уточняется, что в данных регионах ежегодно регистрируются случаи заболевания, а также смерти людей от чумы.

В свою очередь, вирусолог Павел Волчков назвал вероятность появления, а также распространения бубонной чумы в России крайне маловероятной, отметив, что власти Монголии и Китая уже приняли меры по локализации природных очагов, а Роспотребнадзор РФ организовал нужные мероприятия на границе страны.