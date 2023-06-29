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НовостиАвто29 июня 2023 9:05

Бывший топ-менеджер "Камаза" Ханс-Петер Мозер стал руководителем завода "Москвич"

В новую должность Мозер вступил в четверг, 29 июня
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Бывший топ-менеджер "Камаза" Ханс-Петер Мозер стал руководителем завода "Москвич"

Бывший топ-менеджер "Камаза" Ханс-Петер Мозер стал руководителем завода "Москвич"

Фото: Иван МАКЕЕВ

Ханс-Петер Мозер назначен новым генеральным директором автозавода "Москвич". Об этом сообщили в пресс-службе автоконцерна в четверг, 29 июня.

Как известно, сам Мозер родился в Германии, в городе Лаупхайм в 1954 году. К слову, новый гендиректор "Москвича" долгие годы работал на руководящих позициях во многих крупных международных и российских предприятиях.

До перехода на новую должность Мозер работал на заводе "КамАЗ". Об его уходе из концерна стало известно в сентябре 2022 года. Свое решение Ханс-Петер объяснил желанием продолжить свою карьеру в качестве независимого предпринимателя.

Между тем, сайт KP.RU рассказывал, как собирают новый автомобиль "Москвич-3". Уже к 2025 году до 70% машины будет собираться из российских деталей. А сейчас из отечественного в автомобиле – только система ГЛОНАСС.