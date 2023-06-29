Сальдо: ВСУ не создали никаких плацдармов около Антоновского моста Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские войска не создавали никаких плацдармов около Антоновского моста, расположенного в Херсонской области. Такое заявление в четверг, 29 июня, сделал врио губернатора региона Владимир Сальдо.

«Никаких плацдармов противник там не создал и никакого наступательного потенциала у него нет», - написал врио главы губернатора в Telegram-канале

Сальдо заявил, что ситуация на левобережье в Херсонской области находится под контролем сил России, отметив также, что украинские войска не создавали каких-либо плацдармов в районе моста, поскольку не обладают нужным наступательным потенциалом.

Ранее начальник штаба полка с позывным Белый заявил, что российские войска постепенно ликвидируют остатки украинского десанта, который попал под Антоновский мост в ходе разлива Днепра, произошедшего на фоне разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).