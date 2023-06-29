Продажу жилья пенсионеров и сирот за наличные хотят ограничить в России

«Известия»: риэлторы предложили ограничить продажу жилья пенсионеров за наличные Фото: Иван МАКЕЕВ

Участились случаи социального мошенничества, когда пенсионеров и детей-сирот, вводя в заблуждение, оставляют без крыши над головой. Риелторы предложили правительству и Центробанку РФ ограничить проведение сделок купли-продажи с жильем для таких категорий граждан. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, это письмо было направлено в аппарат кабмина. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что поддержит любую инициативу, которая будет направлена на контроль за перевод средств и приобретение жилья.

Заместитель руководителя юридического департамента федеральной компании «Этажи» Сергей Чужаков сообщил, что только за последние пару месяцев в компании помогли предотвратить нескольких случаев таких социальных мошенничеств.

Ранее сайт KP.RU рассказывал, как десятки московских пенсионеров искали подработку, однако в итоге лишились жилья