Премьер Венгрии Орбан: Путин в феврале 2022 года оценивал ВСУ как сильную армию Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин незадолго до спецоперации на Украине оценивал армию ВСУ как сильную и хорошо оснащенную. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью немецкому изданию Bild.

По словам Орбана, Путин говорил о том, что украинская армия сильна и хорошо оснащена западными странами, а солдаты хорошо обучены.

"Он говорил, что если и будет конфликт, то это будет очень, очень сложный конфликт. И судя по всему, несмотря на этот факт, он считает, что время на стороне России", - заявил политик.

Ранее Виктор Орбан заявил, что сейчас в Евросоюзе нет ни мира, ни процветания. Он отметил, что изначально союз был создан для обеспечения мира в Европе и экономического процветания, однако он не справляется со своими обязанностями.

На настоящий момент армия Украины терпит поражение в зоне СВО. Глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявлял, что киевский режим уже не может скрывать огромные потери ВСУ, поскольку больницы подконтрольного Киеву Запорожья уже переполнены ранеными бойцами. По его словам, командование ВСУ бросило все резервы на штурм российской обороны в Запорожской области из-за того, что Вашингтон потребовал от Зеленского продемонстрировать успехи на поле боя до предстоящего саммита НАТО.