Песков рассказал о вопросе обеспечения эпидбезопасности Путина в Дербенте

Строгое обеспечение эпидбезопасности для президента России Владимира Путина в Дербенте не было главным для Кремля. Фото: REUTERS

Строгое обеспечение эпидбезопасности для президента России Владимира Путина в Дербенте не было главным для Кремля. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что настоятельные рекомендации специалистов - это одно, а решение главы государства - это другое.

«Весь город вышел встречать президента. Он не мог отказать этим людям», - заявил представитель Кремля.

Песков отметил, что на встречу с российским президентом Путина вышел весь город, поэтому глава государства решил поприветствовать их, несмотря на действующие противоэпидемические показания экспертов.

«С одной стороны, есть рекомендации специалистов, но с другой стороны, есть твердое решение президента, когда он не мог отказать этим людям, чтобы не поприветствовать их», - уточнил он.

Напомним, Путин в ходе визита в Дербент днем ранее, 28 июня, пообщался с местными жителями, которые заявляли, что ждут его снова.