Песков: предпосылок для разрешения ситуации на Украине дипломатическим путем нет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 29 июня, заявил, что предпосылок для того, чтобы ситуация на Украине разрешилась политико-дипломатическим путем нет. Поэтому, по его словам, специальная военная операция продолжается.

Пресс-секретарь российского лидера пояснил, что главное для России заключается в том, чтобы достичь целей, которые ранее были озвучены президентом страны Владимиром Путиным.

«Эти цели будут достигнуты. И есть определенные усилия по тому, чтобы вывести процент достижения этих целей в политико-дипломатическое русло», - отметил Песков.

Однако, по его словам, пока предпосылок для такого развития событий нет. Официальный представитель Кремля выразил сожаление по данному поводу и добавил, что из-за отсутствия подобных предпосылок продолжается СВО.

Напомним, в феврале 2023 года Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию РФ, отметил, что целью специальной военной операции стала ликвидация нацистской угрозы. Он напомнил, что Россия пыталась решить проблему мирными средствами, в том числе путем последовательной реализации Минских соглашений, но за ее «спиной готовился другой сценарий».

Недавно глава российского государства заявил, что круглыми сутками держит на контроле ситуацию в ходе спецоперации. По словам президента, с этого начинается день и этим заканчивается.

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