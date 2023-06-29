Дипломаты из России не пострадали при перестрелке у генконсульства США в Джидде Фото: REUTERS

Российские дипломаты не пострадали во время стрельбы у американского дипломатического представительства в саудовской Джидде. Об этом в четверг, 26 июня, заявили в генконсульстве России.

«Сотрудники генерального консульства в порядке, все живы - здоровы. Никак эта ситуация на нас не сказалась», - приводит ТАСС заявление российского дипломатического представительства.

Отмечается, что после инцидента со стрельбой около американского дипломатического представительства у здания российского генконсульства в Джидде были усилены меры безопасности.

Напомним, днем ранее, в среду, 28 июня, силы безопасности Саудовской Аравии ликвидировали мужчину с огнестрельным оружием у американского консульства в Джидде.

Как писал сайт KP.RU, ранее сообщалось, что в результате нападения погиб один из охранников дипломатического представительства Соединенных Штатов. На данный момент ведется расследование обстоятельств случившегося.