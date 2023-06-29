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НовостиПолитика29 июня 2023 10:23

Песков: Украина постоянно угрожает России инфраструктурными провокациями

В том числе речь идёт о Запорожской АЭС
Сергей КУДРИН
Песков: Украина постоянно угрожает России инфраструктурными провокациями

Песков: Украина постоянно угрожает России инфраструктурными провокациями

Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о текущей ситуации на Украине, заявил о постоянной угрозе провокаций со стороны Киева на инфраструктурных объектах, в том числе крайне опасных, вроде Запорожской АЭС.

«Что касается угрозы провокаций со стороны украинского режима, эта угроза постоянная, и это инфраструктурная диверсия на Каховской ГЭС продемонстрировала в полный рост», - заявил Песков, отвечая на вопрос о рисках чрезвычайной ситуации на ЗАЭС.

Ранее KP.RU сообщил, что Песков отверг любые возможности дипломатического решения конфликта на Украине, и заявил о продолжении спецоперации.

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