Песков: Украина постоянно угрожает России инфраструктурными провокациями Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о текущей ситуации на Украине, заявил о постоянной угрозе провокаций со стороны Киева на инфраструктурных объектах, в том числе крайне опасных, вроде Запорожской АЭС.

«Что касается угрозы провокаций со стороны украинского режима, эта угроза постоянная, и это инфраструктурная диверсия на Каховской ГЭС продемонстрировала в полный рост», - заявил Песков, отвечая на вопрос о рисках чрезвычайной ситуации на ЗАЭС.

Ранее KP.RU сообщил, что Песков отверг любые возможности дипломатического решения конфликта на Украине, и заявил о продолжении спецоперации.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Николай Стариков: Президент Польши не зря напрягся из-за передислокации ЧВК «Вагнер» в Белоруссию (подробнее)