Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 июня 2023 10:24

WP: National Geographic уволил из штата последних авторов статей

Очередной переломный момент в издании произошел в среду, 28 июня
Юлия ВАСИЛЬЕВА
WP: National Geographic уволил из штата последних авторов статей

WP: National Geographic уволил из штата последних авторов статей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Известный американский журнал National Geographic уволил последних сотрудников из штата. Теперь трудиться над текстами будут фрилансеры и оставшиеся редакторы. Об этом сообщает газета Washington Post.

По информации издания, очередной переломный момент случился, когда издание уволило последних авторов статей из штата.

"Подобно одному из исчезающих видов, о неминуемом вымирании которого и писал National Geographic... борется за существование во все более жестокой экосистеме. Новый переломный момент случился в среду, когда издание, которое на протяжении 135 лет писало о науке и природе, уволило последних штатных авторов статей", - пишет Washington Post.

Как стало известно, под сокращение попали 19 редакционных работников, в число которых вошли последние штатные авторы журнала. О предстоящем увольнении они узнали в апреле. Также издание расформировало аудиоотдел редакции.