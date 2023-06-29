Песков: «Я не располагаю информацией о местонахождении Евгения Пригожина» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков не знает, где сейчас находится бизнесмен Евгений Пригожин, основатель ЧВК «Вагнер». Об этом Песков заявил во время встречи с журналистами 29 июня 2023 года, отвечая на соответствующий вопрос.

«Я не располагаю такой информацией», - заявил пресс-секретарь Владимира Путина.

Напомним, сразу после событий 24 июня 2023 года, когда в России была совершена попытка организации вооружённого мятежа, Путин дал Пригожину и его бойцам три варианта: либо вернуться к своим семьям и забросить воинское ремесло, либо подписать контракты с Министерством обороны и вернуться в зону СВО, либо покинуть Россию и уехать на территорию Белоруссии.

Ранее KP.RU сообщил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о прибытии Пригожина и его солдат на территорию Республики.

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