Премьер Латвии оценил ситуацию с приходом ЧВК «Вагнер» в Белоруссию

Премьер Латвии оценил ситуацию с приходом ЧВК «Вагнер» в Белоруссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Размещение частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в Белоруссии не несет прямой военной угрозы Европейскому союзу, однако может привести к проникновению бойцов в страны объединения с «неизвестными целями». Такое заявление в четверг сделал премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

«Это потенциально несет угрозу. Угроза, возможно, не будет прямой и военной», - заявил глава литовского правительства в преддверии саммита ЕС, назвав возможной угрозой «попытки проникновения в Европу с неизвестными целями» бойцов.

Кариньш уточнил, что в связи с этим нужно усилить безопасность границы.

Напомним, ранее об усилении границы с Белоруссией из-за ЧВК «Вагнер» заявило правительство Польши. При этом, как писал сайт KP.RU, Варшава считает, что ЧВК «Вагнер» представляет угрозу для республики.

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