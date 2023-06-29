Жительница Кузбасса зарезала четверых человек и привлекла к мародёрству детей Фото: Олег ЗОЛОТО

52-летняя жительница города Березовское, расположенного в Кузбассе, Кемеровской области, за одну ночь зарезала четверых человек, а затем привлекла детей к сокрытию улик и мародёрству. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

«По версии следствия, 28 июня 2023 года подозреваемая распивала спиртное в гостях у знакомых. В ночное время женщина поочередно причинила ножевые ранения находившимся в доме 34- и 40-летней женщинам, 40- и 46-летнему мужчинам. От полученных повреждений потерпевшие скончались на месте», - говорится в публикации СК.

После убийства спящих знакомых, женщина заставила находившихся в том же доме подростков замыть следы крови, угрожая детям ножом. После этого она вынудила ребят начать выносить из дома ценные вещи - мобильные телефоны убитых, телевизор. По пути к дому подозреваемой подростки смогли сбежать, и рассказали о случившемся своим учителям. Те, в свою очередь, обратились в полицию, и женщину задержали.

Следователи проводят расследование, подозреваемой назначена психиатрическая экспертиза. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

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