Politico: США не увидели необходимости в разговоре Путина и Байдена после 24 июня Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Администрация президента США Джо Байдена связывалась с российской стороной по дипломатическому каналу на фоне попытки вооруженного мятежа в России. Однако в Вашингтоне не увидели необходимости в прямых переговорах американского президента с российским лидером Владимиром Путиным.

Как пишет издание Politico, с помощью дипканала в администрации Байдена связались со своими коллегами в России, сообщив, что Белый дом рассматривает произошедшее 24 июня в РФ как ее внутреннее дело.

«Американская сторона ясно дала понять, что нет необходимости в каких-либо прямых переговорах между Байденом и Путиным или другими высокопоставленными лицами», - сообщила газета.

Ранее Байден заявил, что США не имеют отношения к попытке военного мятежа в России. Он также назвал события в РФ 24 июня частью борьбы "внутри российской системы".

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров ранее сообщал, что российские спецслужбы начали разбираться в вопросе того, задействованы ли западные разведывательные службы в попытке военного мятежа в России.

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