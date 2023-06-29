Таможня Германии допустила возможность изъятия автомобилей с российскими номерами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Таможня ФРГ косвенно подтвердила возможность экспрoприировать машины с российскими номерами при нарушении введенного накануне санкционного режима Европейского союза.

Согласно постановлению Евросоюза о санкциях, запрещается прямо или косвенно приобретать, ввозить, а также провозить транзитом через Евросоюз товары, которые значатся в приложении 21 данного постановления, «тем самым позволяют России дестабилизировать ситуацию на Украине, если эти товары происходят из России или вывозятся из России».

Об этом заявил представитель таможенного управления ФРГ Андрe Лeнц, анализируя данные некоторых СMИ о том, что немецкие власти якобы начали арестовывать машины с российскими номерами при попытке въехать в страну.

По его словам, в данном документе «упоминаются легковые автомобили», а также «другие транспортные средства и поэтому они в принципе подлежат запрету».

Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя новые санкции Европейского союза в отношении экспорта автомобилей, заявила, что такие меры смогут привести к росту автомобилестроения в России.