Пушилин: Россия полностью контролирует ситуацию в Артемовске и по его флангам Фото: Александр КОЦ

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска полностью контролируют ситуацию в Артемовске и по флангам города и успешно сдерживают натиск ВСУ на этом направлении.

“Сложным остается, но абсолютно контролируемым - направление артемовское, причем как сам Артемовск, который обстреливается хаотично, но достаточно регулярно, так и фланги. Но позиции удерживаются”, — сказал он в эфире Первого канала.

Также он отметил, что российские военные смогли продвинуться и улучшить свои позиции на краснолиманском направлении, однако в районе Авдеевки и Марьинки пока что существенного продвижения нет.

Напомним, ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что на Краснолиманском направлении подразделения Национальной гвардии Украины открыли огонь по подразделениям ВСУ, покинувшим свои места после очередного обстрела со стороны российских военных.

Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов отмечал, что на Запорожском направлении тоже все больше солдат ВСУ отказываются воевать за киевский режим и ежедневно десятками сдаются в плен.

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