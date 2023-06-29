Госдума РФ раскритиковала власти Швеции, допустившие сожжение Корана в Курбан-байрам Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Госдума России приняла заявление с осуждением действий властей Швеции, которые допустили сожжение Корана в мусульманский праздник Курбан-Байрам. Об этом стало известно в четверг, 29 июня.

"Депутаты российской Госдумы решительно осуждают очередную одобренный властями Швеции акт вандализма и призывают их принять меры по недопущению нарушений прав и оскорбления религиозных чувств мусульман", - сообщается в заявлении.

Кроме того, в тексте отмечается, что такие действия создают предпосылки для проявлений экстремизма, а также грубо нарушают цели и принципы устава ООН.

Ранее стало известно, что в Швеции активисты решили провести акцию с сожжением Корана возле мечети и получили разрешение от местной полиции. При этом премьер-министр королевства Ульф Яльмар Кристерссон назвал сожжение Корана неуместным, но законным. Однако он отказался отвечать на вопрос о влиянии этой акции на вступление страны в НАТО.