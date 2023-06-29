Картаполов: Пригожин не выполнил требование Минобороны о контрактах

Андрей Картаполов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сергей Пригожин не выполнял решения Министерства обороны РФ о необходимости заключения контрактов, и еще до событий 24 июня 2023 года ему сообщили, что в связи с этим ЧВК «Вагнер» не будет участвовать в специальной военной операции. Такое заявление сделал глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов.

Депутат напомнил, что «за несколько дней до попытки мятежа» российское военное ведомства сообщило, что формирования, выполняющие боевые задачи, обязаны подписать контракт с министерством.

«И все начали это решение, абсолютно правильное решение выполнять. Все, кроме господина Пригожина. Тогда ему было сообщено, что в таком случае "Вагнер" не будет принимать участие в специальной военной операции», - сообщил он.

Как уточнил парламентарий, Пригожину сообщили, что при неподписании контрактов с военным ведомством ему не будут выделять финансирование.

Напомним, в рамках приказа министра обороны РФ Сергея Шойгу, военные добровольческие организации должны были подписать с ведомством контракт до 1 июля 2023 года. Как отмечалось, данный документ позволяет Минобороны РФ определять правовое регулирование, а также деятельность бойцов добровольческих организаций в зоне специальной военной операции.

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