США впервые за десятилетия направят подлодку с ядерным оружием в Южную Корею Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон собирается в «ближайшем будущем» впервые за несколько десятилетий направить подводную лодку с ядерным вооружением в Южную Корею. Такое заявление в четверг, 29 июня, сделало агентство Yonhap, ссылаясь на заместителя главы командования американского воинского контингента Скотта Плеуса.

«В ближайшем будущем можно ожидать очередную демонстрацию приверженности расширенному сдерживанию со стороны США в виде захода в порт атомной подводной лодки, вооруженной баллистическими ракетами», - замглавы командования воинского контингента в Южной Корее, который также возглавляет седьмую воздушную армию США.

Напомним, в начале недели, 26 июня, Институт американских исследований при Министерстве иностранных дел КНДР представил доклад, в котором говорилось о том, что Корейский полуостров находится на «грани ядерной войны» из-за США, а президент Южной Кореи Юн Сок Ёль был обвинен в «низкопоклонстве» перед Вашингтоном.