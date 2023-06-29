Столтенберг: НАТО пошлет Украине сильный сигнал поддержки на саммите в Вильнюсе Фото: REUTERS

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в четверг, 29 июня, заявил, что НАТО пошлет Украине «сильный сигнал поддержки» на саммите в Вильнюсе. Таким образом он прокомментировал перспективы вступления страны в альянс.

«Я полностью уверен, что на саммите в Вильнюсе мы пошлем Украине мощный сигнал поддержки», - цитирует Столтенберга ТАСС.

Однако он добавил, что в настоящее время Североатлантическому альянсу необходимо сфокусироваться на военной помощи Украине.

«Если мы этого не сделаем, то вопрос о членстве не придется обсуждать никогда», - пояснил генсек НАТО.

Ранее глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пожаловался на то, что Киев получил приглашение принять участие только во встрече «на полях» июльского саммита НАТО в Вильнюсе.

В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее отмечал, что вступление Украины в Североатлантический альянс создало бы новые серьезные опасности для России. По его словам, частично из-за этого началась специальная военная операция.