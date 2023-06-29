Онлайн-кинотеатр Start выплатит 3,7 млн рублей за показ детям ЛГБТ-отношений Фото: Артем КИЛЬКИН

Онлайн-кинотеатр Smart обязали выплатить штраф в размере 3,7 млн рублей, за демонстрацию несовершеннолетним нетрадиционных сексуальных отношений. Такое решение вынес 29 июня 2023 года Черёмушкинский суд Москвы, о чём сообщило агентство ТАСС.

«Признать ООО "Старт.ру" виновным в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних с использованием интернета информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения) и назначить ему штраф в размере 3,7 млн рублей», - говорится в решении суда.

Известно, что онлайн-кинотеатр демонстрировал некий фильм или сериал, в котором содержались сцены нетрадиционных сексуальных отношений, не указав соответствующую возрастную маркировку. Решение пока не вступило в законную силу, и представители Smart могут обжаловать его.

Ранее KP.RU сообщил, что аналогичные решения были приняты в отношении онлайн-кинотеатра Okko.