«Готовились к худшему»: родственник Мадонны рассказал о произошедшем с певицей Фото: REUTERS

Родственник Мадонны, пожелавший остаться неизвестным, подтвердил госпитализацию артистки, рассказав также, что привело к ухудшению ее самочувствия.

Как завил близкий певицы, в последнее время артистка слишком активно готовилась к своему новому мировому туру, не жалея себя, а также не обращая внимание за здоровье.

«Мы готовились к худшему. Последние пару дней никто толком не знал, в каком направлении все повернется, и ее семья готовилась к худшему. Вот почему это держалось в секрете. Все считали, что мы можем потерять ее», - приводит его слова Daily Mail.

По словам собеседника издания, что родные Мадонны очень обеспокоены тем, что даже после выздоровления певица продолжит «ставить свою карьеру», а также «славу выше здоровья до самой смерти».

Напомним, как сообщалось ранее, Мадонна попала в отделение интенсивной терапии госпиталей Нью-Йорка с серьезной бактериальной инфекцией, а ее мировой тур был перенесен.