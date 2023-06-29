Экономист Беляев считает нецелесообразным хранить все сбережения в наличном виде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сейчас хранить все деньги в наличном виде нецелесообразно, считает кандидат экономических наук Михаил Беляев. По его словам, это обусловлено удобством банковских переводов, страховыми рисками и другими факторами.

Наличные деньги, по словам эксперта никак не застрахованы от различных злоумышленников. В том числе и от мошенников, грабителей и многих других. И в случае стихийных бедствий россияне также не смогут компенсировать утраченные средства.

«Какую-то часть денег действительно лучше хранить под рукой, но хранить в наличном виде все сбережения нецелесообразно. Во-первых, пластиковые карты и переводы являются удобным средством расчетов. Во-вторых, наличные суммы не застрахованы от грабителей, мошенников и стихийных бедствий", — заявил Беляев в беседе с Lenta.Ru.

Кроме того, во всех названных случаях стоит пользоваться услугами банка, поскольку кредитные организации возвращают до 1,4 миллионов рублей, как выплаты по страховкам.

Ранее экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев также рекомендовал хранить средства в рублях из-за высоких процентных ставок по вкладам.