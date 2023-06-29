Песков переадресовал вопросы, касающиеся генерала Суровикина, в Минобороны России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 29 июня, не стал комментировать вопросы, касающиеся заместителя командующего Объединенной группировкой российских войск на Украине генерала Сергея Суровикина. Он порекомендовал по поводу данной темы обращаться в Минобороны РФ.

Так, пресс-секретарь российского лидера воздержался от комментариев по поводу того, где сейчас находится Суровикин, а также не стал отвечать на вопрос о возможной отставке генерала.

«Рекомендую вам обращаться в министерство обороны. Это прерогатива министерства», - заявил Песков.

Ранее официальный представитель Кремля говорил о том, что Суровикин не мог знать о планах вооруженного мятежа в России, а утверждения об обратном являются спекуляциями и пересудами.

Сайт KP.RU в октябре прошлого года писал о том, что министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил Суровикина командующим Объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции.