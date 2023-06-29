Шольц заявил о долге Запада перед Украиной в сфере безопасности Фото: REUTERS

ФРГ и ряд других западных стран в ходе дискуссий пришли к выводу о наличии у них «долга» перед Украиной в области обеспечения безопасности. Такое заявление в четверг, 29 июня, сделал немецкий канцлер Олаф Шольц.

«Как государства обязались, что мы и в будущем что-то должны, что касается ее безопасности. Германия уже давно ведет совместно со своими близкими союзниками дискуссии с Украиной», - сказал канцлер ФРГ в преддверии встречи глав государств в Брюсселе.

Шольц также назвал целью поддержки Киева «независимую Украину» в долгосрочной перспективе.

Напомним, днем ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус призвал прекратить поставлять оружие Киеву. По его словам, вместо поставок вооружения необходимо сосредоточиться на поддержании систем и техники, которые уже находятся у Вооруженных сил Украины (ВСУ).