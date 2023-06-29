Снесённую под Львовом «Родину-мать» заменят памятником чебуреку

Демонтаж монумента «Родина-мать» в Брюховичах, Львовская область. Фото: СОЦСЕТИ

В украинском посёлке Брюховичи, расположенном в Львовской области, на месте монумента «Родина-мать» установят памятник чебуреку. Как заявил советник главы львовской администрации Олег Радик, у этого «проекта» есть конкретные спонсоры, которые оплатили весь процесс надругательства над памятью и историей.

«Есть идея, и есть спонсоры. Вместо памятника <...> ["Родина-мать"] будет в Брюховичах памятник чебуреку», - написал Радик в своих социальных сетях.

Напомним, что на Украине уже долгое время, ещё с 2015 года, идёт так называемая «деколонизация», то есть борьба со всем русским и советским, несмотря на общие корни стираемых неонацистами исторических событий и явлений. По мнению националистической верхушки в Киеве, Россия «колонизировала» Украину, и теперь там избавляются от всего, что напоминает о связи двух стран.

Ранее KP.RU сообщил, что на Украине попытались официально переименовать Россию в «Московию».