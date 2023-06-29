Актер Дмитрий Певцов: русофобия на Западе кончится извинениями перед русским народом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов рассказал в беседе с aif.ru, к чему приведет русофобия в странах Запада и в чем ошибка англосаксов.

"Они плохо знают историю и не помнят, чем заканчивались походы из Европы в Россию. Кроме того, они не знают Бисмарка, сказавшего: "Я знаю сотни способов вытащить медведя из берлоги, но ни одного, чтобы загнать его туда обратно. Не дразните русского медведя", – заявил артист.

Кроме того, Певцов отметил, что россиян не стоит дразнить. По его мнению, чем дольше идет специальная военная операция, тем сильнее становится Россия. По такому же принципу работает и русофобия на Западе.

"Западные власти приказывают жечь русские книги, а люди начинают искать их, чтобы почитать. Ведь действие рождает стократное противодействие. Пройдет время, и прибалтийские болонки, тявкающие на поводке у Америки, начнут быстро русифицироваться, восстанавливать памятники, возлагать венки, извиняться. А главное – захотят изучать русский язык. Даже не сомневаюсь в этом", - заключил артист.

Ранее Дмитрий Певцов в ходе творческой встречи прокомментировал ситуацию со звездами, которые покинули Россию после начала спецоперации на Украине, отметив, что такие артисты должны покаяться, чтобы заслужить прощения у соотечественников.