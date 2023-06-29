«Возвращаются, как тараканы»: Татьяна Васильева увидела уехавших артистов на российских улицах

Актриса Татьяна Васильева рассказала о возвращении уехавших из России артистов Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Народная артистка России Татьяна Васильева с первых дней поддержала проведение специальной военной операции. С тех пор она твердо придерживается своей позиции и категорически осуждает тех, кто покинул страну. Однако с некоторыми уехавшими за границу артистами Васильева уже начала сталкиваться на улице.

«Многие уже здесь. Я случайно вижу их на улице. Да, здесь, пока не могут появиться на экране, но они среди нас», - поделилась актриса в передаче «Жизнь и судьба» на канале «Россия 1».

Васильева заявила, что ее мнение о таких артистах не изменилось.

«От них избавляешься — они все равно возвращаются, как тараканы или клопы», - отметила актриса.

Васильева считает, что даже в том случае, если те, кто уехал из России после начала СВО, покаются, этого будет мало.

«Есть ощущение, что у них произошел психический сдвиг. Они ни в чем не нуждались, были востребованы и тут такое… Покаялись? Прекрасно. Это всегда хорошо, но мало», - объяснила народная артистка.

По ее мнению, раскаяние должны быть таким, чтобы все люди поверили в его искренность.

Напомним, из-за своей позиции относительно проведения спецоперации Васильевой даже пришлось отказаться от роли в театре «Школа современной пьесы».

Ранее сайт KP.RU писал, что артисты, которые уехали за границу в надежде, что там смогут продолжить карьеру, остались в ужасе от цен на аренду жилья и коммуналку.