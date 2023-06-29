«Возвращаются, как тараканы»: Татьяна Васильева увидела уехавших артистов на российских улицах

Актриса Татьяна Васильева рассказала о возвращении уехавших из России артистов
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Народная артистка России Татьяна Васильева с первых дней поддержала проведение специальной военной операции. С тех пор она твердо придерживается своей позиции и категорически осуждает тех, кто покинул страну. Однако с некоторыми уехавшими за границу артистами Васильева уже начала сталкиваться на улице.
«Многие уже здесь. Я случайно вижу их на улице. Да, здесь, пока не могут появиться на экране, но они среди нас», - поделилась актриса в передаче «Жизнь и судьба» на канале «Россия 1».
Васильева заявила, что ее мнение о таких артистах не изменилось.
«От них избавляешься — они все равно возвращаются, как тараканы или клопы», - отметила актриса.
Васильева считает, что даже в том случае, если те, кто уехал из России после начала СВО, покаются, этого будет мало.
«Есть ощущение, что у них произошел психический сдвиг. Они ни в чем не нуждались, были востребованы и тут такое… Покаялись? Прекрасно. Это всегда хорошо, но мало», - объяснила народная артистка.
По ее мнению, раскаяние должны быть таким, чтобы все люди поверили в его искренность.
Напомним, из-за своей позиции относительно проведения спецоперации Васильевой даже пришлось отказаться от роли в театре «Школа современной пьесы».
Ранее сайт KP.RU писал, что артисты, которые уехали за границу в надежде, что там смогут продолжить карьеру, остались в ужасе от цен на аренду жилья и коммуналку.