Эстонские военные, несмотря на ограничения, вынуждены пить чай из России Фото: REUTERS

В Эстонии военнослужащим приходится пить чай российского производства из-за того, что контракты на его поставку были подписаны еще до начала специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил портал государственного телерадиовещания ERR.

"В сухпайки эстонских военнослужащих входит чай Greenfield, произведенный в Санкт-Петербурге. Центр оборонных инвестиций подписал контракт до начала конфликта между Россией и Украиной, и поменять марку чая после было уже невозможно", - отмечается в сообщении.

Как сообщила пресс-секретарь Центра оборонных инвестиций Ханна Хейннурм, тендер на поставку пайков с российским чаем в составе состоялся еще в 2020 году. Первая и вторая партия пайков включают чай Greenfield, а в третьей партии марка чая будет заменена.

Ранее власти Эстонии перестали выдавать визы россиянам с 2022 года. При этом, пресс-секретарь эстонского МИД Анна Тислер-Лаврентьев отметила, что, в отличие от латвийцев, Таллин продолжит выдавать гражданам России особые и гуманитарные визы.