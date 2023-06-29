Путин: Россия живёт в новом времени прямо сейчас Фото: REUTERS

Президент Владимир Путин, выступая на форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени», заявил, что Россия уже пребывает в «новом времени» и новая история отечества формируется прямо сейчас, на глазах у всех ныне живущих людей.

«Новое время - это не какое-то отдаленное будущее, это, по сути дела, наше время, мы в нем сегодня живем. И вот здесь находятся интересы нашей Родины, страны, устремления людей, ради которых мы работаем, учимся, созидаем, за которых боремся и сражаемся», - заявил глава государства.

Особенно Путин подчеркнул, что в такие тяжёлые и нестабильные времена важен вклад каждого гражданина, каждого неравнодушного. И больше всего - молодёжи, творческих и предпринимательских команд, предлагающих идеи для развития России, готовых укреплять сейчас и в перспективе все сферы жизнедеятельности страны - от экономики до технологического потенциала.

Ранее KP.RU сообщил, что сила России, по мнению Путина, заключается в ответственности её граждан.