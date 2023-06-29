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НовостиОбщество29 июня 2023 12:37

Путин на выставке АСИ опробовал рабочее место геймера

Хотя сам президент в компьютерные игры не играет
Екатерина КОСОБОКОВА
Путин на выставке АСИ опробовал рабочее место геймера

Путин на выставке АСИ опробовал рабочее место геймера

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в четверг, 29 июня, посетил выставку Агентства стратегически инициатив. В рамках нее ему показали «рабочее место геймера». Российский лидер не только осмотрел его, но и опробовал на себе.

Глава государства поинтересовался у создателей разработки, из какого материала выполнен стол для любителей компьютерных. Ему ответили, что из специальной резины и синтетики.

Напомним, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что никогда не видел, чтобы глава государства играл в компьютерные игры.

Сайт KP.RU писал о том, что Путин в ходе посещения Улан-Удэнского авиационного завода протестировал тренажер, который предназначен для пилотов вертолета Ми-171А2. Тестовый «полет» российский лидер провел с инструктором, после чего глава государства сел в кабину за штурвал пилота, а тренажер сымитировал взлет вертолета, а также полет над городом, после чего посадку.