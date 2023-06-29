Путин призвал сделать все, чтобы основой экономики РФ были отечественные товары Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в четверг, 29 июня, в ходе своего выступления на форуме Агентства стратегических инициатив заявил, что необходимо сделать все для того, чтобы основой экономики страны были товары отечественного, а не иностранного производства.

Глава государства подчеркнул, что в России необходимо использовать лучшие решения для создания экономики предложения.

«Другими словами, экономику, которая живет не за счет потребления чужого, импортного, а сама создает, производит современные товары, услуги, технологии», - пояснил Путин.

По его мнению, для развития в данном направлении у страны есть все возможности.

«Уже сейчас наши компании производят продукцию с прекрасными характеристиками, которые зачастую ни в чем не уступают зарубежным аналогам, а подчас и превосходят их», - рассказал глава государства.

Он также выразил уверенность в том, что российские компании и в дальнейшем смогут не делать копии с иностранных товаров, а создавать свои.

Ранее Путин во время встречи с участниками II Конгресса молодых ученых в Сочи призвал граждан покупать российские товары.

Сайт KP.RU писал о том, что согласно результатам всероссийского социологического исследования, проведенного ВЦИОМ совместно с Роскачеством, 73% россиян считают, что отечественные продукты питания не хуже или лучше по качеству по сравнению с импортными.

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