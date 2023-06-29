Туристам рассказали, как правильно выбирать чемодан Фото: pixabay.com

В пресс-службе сервиса «Авито» назвали РИАМО способы по выбору легкого, вместительного и надежного чемодана для путешествия, обратив внимание на то, что чемоданы по материалу изготовления делятся на тканевые и пластиковые, а у таких вариантов есть как плюсы, так и минусы.

Пластиковые чемоданы являются легкие и прочные, которые способны могут выдержать сильный удар или падение с высоты. Пластик хорошо использовать при транспортировке хрупких вещей или техники, а также при водонепроницаемости.

Тканевые чемоданы уступают пластиковым, но также являются легкими и регулироваться по ширине, а также вместительности при помощи вшитых молний. Они также зачастую имеют на корпусе удобные карманы.

Терапевт Ирина Ярцева рассказала, что отправляясь на отдых, необходимо собрать дорожную аптечку. Как сообщало «360», эксперт назвала одними из глав лекарств в ней являются жаропонижающие и обезболивающие средства, а также отметила, что не обойтись без йода, антисептиков и пластырей.

Как передавал Life.ru, сервис для планирования путешествий OneTwoTrip сообщил, что в первой половине этого года самым востребованным зарубежным городом стал Стамбул, отмечая, что город набрал 11,2% от общего числа заказов, а это немного выше аналогичного периода 2022 года (+0,9%).