Украинский генерал Наев призвал жителей приграничных районов Сумской области уезжать Фото: Александр КОЦ

Командующий объединенными силами войск Украины Сергей Наев обратился к жителям приграничных к Сумской области районов уезжать из-за обстрелов.

По его словам, рядом с приграничными районами находится непосредственная опасность.

"Находясь в одном из населенных пунктов, лично убедил одну семью из местных жителей в срочном порядке уехать, потому что была непосредственная опасность. Сейчас призываю всех граждан, которые живут в приграничных районах Сумской области уехать", - приводит слова Наева официальная страница командования объединенными силами украинских войск в социальной сети, пишет РИА Новости.

Между тем, на подконтрольной Киеву части Запорожской области начались учения на случай возникновения ЧС на Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом заявил назначенный украинскими властями глава военной обладминистрации Юрий Малашко.

А бывший американский разведчик Скотт Риттер допускает, что киевский режим может устроить ядерную катастрофу на Запорожской АЭС и обвинить в этом Россию.