Верховный суд РФ: ипотечники-банкроты могут списать долг, если банк забрал жилье Фото: Иван ВИСЛОВ

Ипотечники-банкроты могут списать свой долг по кредиту, даже если банк уже забрал жилье, а его стоимость не покрыла всю сумму долга. Это говорится в определении Верховного суда Российской Федерации.

Подобное решение было принято после рассмотрения ситуации с жительницей Московской области, которая взяла в ипотеку для покупки участка и дома 605 тысяч долларов еще в 2007 году, а в 2021 году она перестала вносить платежи по кредиту и суд начал процедуру банкротства.

В результате этого купленный ей дом отошел банку, но его стоимость не покрыла весь долг перед банком и кредиторы настаивали на погашении задолженности за счет другого имущества. По кредиту женщине необходимо было заплатить более 86,5 миллиона рублей, а дом оценили всего в 19,5 миллиона. Изначально судебные инстанции встали на сторону банка, однако Верховный суд России постановил признать все долги погашенными.

Ранее KP.RU рассказывал, что льготная ипотека не опасна для потребителя, однако несет большие риски для банка. Им приходится выдавать кредиты по нерыночной цене и в случае если потребитель не платит кредит, то возникают большие риски.