В Госдуме призвали расширить значение слова «плевки», штрафуя за них депутатов Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в разговоре с «Газетой.Ru» призвал расширить значение слова «плевок», наказывая чиновников за наплевательское отношение к гражданам страны, а также своим полномочиям.

Таким образом парламентарий отреагировал на введение в Ярославской области ограничений за плевки в общественных местах, отметив, что штрафы за нарушение прав россиян и наплевательское отношение к проблемам граждан должны стать более серьезными.

«Я думаю, что если такая практика у них началась, то тогда надо более широко ставить вопрос и учитывать фигуральное значение слова «плевок», прежде всего, в адрес граждан со стороны чиновников и других должностных лиц», - заявил депутат, предложив «не останавливаться, а продолжить эту работу».

Нилов назвал проблемы с правоприменением штрафов за такое правонарушением неизбежным, уточнив, что на данный момент непонятно, кто именно будет фиксировать нарушения, а также собирать доказательную базу.

Напомним, как писали «Известия», губернатор Ярославской области Михаил Евраев, в среду, 28 июня, сообщил власти региона ввели штраф за плевки в общественных местах.

Как сообщал «Пятый канал», глава региона отметил, что Ярославская область стала первой в России, где ввели штраф за плевки, напомнив, что такой штраф есть в Сингапуре и Казахстане.