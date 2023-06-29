FT: ЕС допустил отправку военных миссий на Украину в рамках гарантий безопасности

FT: ЕС допуcкает отправку военных миссий на Украину в рамках будущих гарантий безопасности Фото: REUTERS

Издание Financial Times сообщило, что страны Евросоюза не исключают отправку на Украину военных миссий ЕС в рамках гарантий безопасности, о которых настоятельно просит Владимир Зеленский.

“Они пообещают расширить инициативу ЕС по обучению украинских военных, а также возможность военных миссий ЕС на Украине, если для этого будут подходящие условия и такой шаг будет согласован всеми членами”, — сообщил изданию источник, знакомый с дискуссиями.

Напомним, ранее полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис предупредил, что любые гарантии безопасности Украины со стороны НАТО могут привести к эскалации конфликта вплоть до ядерной войны.

При этом канцлер Германии Олаф Шольц призвал страны ЕС на предстоящем саммите условиться о готовности поддерживать Украину исходя из сценария затяжного конфликта.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что конфликт на Украине давно бы закончился без вмешательства союзников Киева, что делает Запад прямым участником этих событий.

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