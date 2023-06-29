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НовостиПолитика29 июня 2023 13:41

Бюджет стремительно опустошается: Орбан колко пошутил над фон дер Ляйен за растрату казны ЕС из-за Украины

Орбан осудил фон дер Ляйен, опустошившую казну ЕС помощью Киеву
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Премьер Венгрии Орбан раскритиковал фон дер Ляйен, опустошившую казну ЕС помощью Киеву

Премьер Венгрии Орбан раскритиковал фон дер Ляйен, опустошившую казну ЕС помощью Киеву

Фото: REUTERS

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан раскритиковал в Twitter главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Совсем недавно глава ЕК запросила дополнительное финансирование у государств Евросоюза на помощь Украине.

Политик Венгрии прикрепил к посту картинку с актёром Джоном Траволтой из фильма "Криминальное чтиво". По его словам, у Брюсселя заканчиваются средства спустя два года после принятия бюджета на 7 лет.

"Спустя всего два года после принятия семилетнего бюджета у Брюсселя заканчиваются средства. Как так? Что случилось? Еврокомиссия, где деньги?" Фон дер Ляйен: "Какие деньги?" - сыронизировал политик в соцсети.

Напомним, ранее Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что комиссия в течение лета намерена рассмотреть способы использования доходов от замороженных российских активов для финансирования Украины.

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