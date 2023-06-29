Бюджет стремительно опустошается: Орбан колко пошутил над фон дер Ляйен за растрату казны ЕС из-за Украины

Премьер Венгрии Орбан раскритиковал фон дер Ляйен, опустошившую казну ЕС помощью Киеву Фото: REUTERS

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан раскритиковал в Twitter главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Совсем недавно глава ЕК запросила дополнительное финансирование у государств Евросоюза на помощь Украине.

Политик Венгрии прикрепил к посту картинку с актёром Джоном Траволтой из фильма "Криминальное чтиво". По его словам, у Брюсселя заканчиваются средства спустя два года после принятия бюджета на 7 лет.

"Спустя всего два года после принятия семилетнего бюджета у Брюсселя заканчиваются средства. Как так? Что случилось? Еврокомиссия, где деньги?" Фон дер Ляйен: "Какие деньги?" - сыронизировал политик в соцсети.

Напомним, ранее Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что комиссия в течение лета намерена рассмотреть способы использования доходов от замороженных российских активов для финансирования Украины.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Николай Стариков: Президент Польши не зря напрягся из-за передислокации ЧВК «Вагнер» в Белоруссию (подробнее)