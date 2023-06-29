Суд заочно приговорил Красильщика к восьми годам тюрьмы за фейки о ВС России Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего главу «Яндекс.Лавки» Илью Красильщика за фейки о Вооруженных Силах России. Ему назначили наказание в виде восьми лет колонии общего режима. О приговоре рассказали РИА Новости из зала суда.

Помимо этого, на него наложили запрет администрирования сайтов на весь тюремный срок и еще четыре года после него.

Напомним, что ранее Гособвинение запросило для Красильщика девять лет колонии за распространение заведомо ложной информации о действиях российской армии, которое он совершил по мотивам вражды и ненависти. Максимальное наказание по этой статье — десять лет колонии общего режима.

Также стоит отметить, что в розыск Илью Красильщика объявили еще в июле 2022 года. На тот момент не было информации, по какой статье он попал в список разыскиваемых. Сам же фигурант покинул страну.