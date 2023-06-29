Около половины мужчин в России готовы уйти в «отцовский декрет»

Около половины российских мужчин (49%), заявили о своей готовности уйти в отцовский «декрет» при появлении еще одного ребенка. Такие результаты исследования Ромир, проведенного вместе с Fix Price, приводит «Газета.Ru».

Как передает издание, согласно исследованию, российские граждане в основном позитивно оценивают практику отцовских декретов. Также около половины (48%) положительно относятся к тому, что в декрет могут уходить и женщины, и мужчины, а примерно столько же (47%) воспринимают такую идею нейтрально.

К идее отцовского «декрета» с интересом к отнеслось многие отцы в Сибирском федеральном округе, а также в Санкт-Петербурге (по 57%), а реже на Урале (46%).

«Популярность идеи «декретных» отпусков для отцов коррелирует с уровнем образования и величиной дохода семьи. Мужчины с высшим образованием охотнее (55%) обдумывают возможность уйти в отпуск по уходу за ребенком», - отметила руководитель HR-отдела центрального офиса сети Fix Price Валерия Сумина.

Еще один опрос показал, что примерно 95% женщин во время декретного отпуска думают о смене профессиональной деятельности и начать заняться, чем им нравится. Как сообщал «360», более половины (60%) видят свое будущие в открытии собственного дела и работе в удобном формате, позволяющем совмещать воспитание детей.

Как писал Life.ru, врач-психиатр центра ментального здоровья «Эмпатия» Анна Мельникова заявила, что отцовский «декрет» поможет спасти российских матерей от эмоционального выгорания.